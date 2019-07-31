Кемерово, , 12:22 — REGNUM

Власти Кемеровской области предложили ужесточить наказание для «чёрных копателей», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выступая на заседании 16 сессии Совета народных депутатов Кузбасса, глава региона Сергей Цивилёв напомнил, что «чёрные копатели» добывают полезные ископаемые без лицензии. Они наносят не только экономический ущерб, но и вред окружающей среде, что в конечном итоге может перерасти в угрозу жизни и здоровью населения.

В то же время, отметил Цивилёв, сегодня не существует эффективного правового механизма привлечения их к ответственности. Только в Кемеровской области за последние пять лет уголовной ответственности избежали более 40 «чёрных копателей».

Цивилёв предложил выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в УК РФ и установлении уголовной ответственности за самовольную добычу полезных ископаемых. А также — о дополнении Кодекса РФ об административных правонарушениях новым составом правонарушения — «самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод».

Депутаты поддержали данный законопроект. Теперь он должен пройти согласование и получить официальный отзыв в правительстве РФ, Верховном суде страны и Совете законодателей при Федеральном собрании России.