Пекин, , 12:19 — REGNUM

Бывший замдиректора Китайской национальной табачной корпорации был арестован по обвинению во взяточничестве, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

По заявлению Народной прокуратуры провинции Цзянсу, Чжао Хуншунь арестован за взяточничество. Как отметили в Национальной надзорной комиссии, по завершению расследования, были выявлены факты, достаточные для инициирования следственных мер со стороны прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель Китайского банка развитии Ху Хуайбан также подозревается в серьезных нарушениях закона и дисциплины.

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