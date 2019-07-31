Пекин, , 12:14 — REGNUM

Бывший председатель Китайского банка развития находится под следствием, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Как стало известно, Ху Хуайбан подозревается в серьезных нарушениях закона и дисциплины. Ранее он также был секретарем комитета Китайского банка развития Компартии Китая. Расследованием занимается Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная надзорная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую половину 2019 года Китая власти Китая наказали 38 тыс. чиновников, нарушивших правила бережливости и скромности.

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