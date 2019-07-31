Фергана, Узбекистан, , 12:14 — REGNUM

Таваккалжон Рахимов покинул должность хокима (главы) Риштанского района Ферганской области Узбекистана по собственному желанию. Об этом 31 июля сообщает издание Kun.uz.

Отмечается, что в Риштанском районе прошло внеочередное заседание кенгаша (совета) народных депутатов. Во время сессии депутаты утвердили в должности главы района Суфхонжона Солиева, который ранее занимал пост начальника ферганского областного управления автомобильных дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 и 28 июля на проведение хашара (субботника) в Риштанском районе Ферганской области Узбекистана было привлечено 13 562 человека.

Позднее на данные действия региональных властей отреагировали в министерстве занятости и трудовых отношений республики. В ведомстве назвали хашар незаконным и потребовали прекратить любые подобные проявления принудительного труда.

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