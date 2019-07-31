Варшава, , 12:07 — REGNUM

Польские националисты собираются встретить акциями протеста президента США Дональда Трампа, который прибудет в конце августа в Польшу в связи с мероприятиями в память годовщины начала Второй мировой войны. Об этом порталу Kresy.pl заявил депутат Сейма Польши и глава «Национального движения» Роберт Винницкий.

По его словам, националисты будут пикетировать Трампа по поводу «несправедливых имущественных претензий еврейских общин». Речь идет об американском законе № 447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию». В нем говорится об имуществе тех, кто умер, не оставив после себя наследников, что затрагивает евреев, убитых нацистами в ходе Холокоста. Государственный департамент США этим законом получил право поддерживать различные организации, занимающиеся вопросами реституции и компенсации утраченного еврейского имущества.

«Визит Трампа дает возможность провести в Польше акцию «Нет претензиям» в присутствии самого американского президента, — подчеркнул Винницкий, напомнив, что подобные демонстрации проходили ранее в США. — Мы должны сделать это потому, что, к сожалению, польские власти до сих пор никаким публичным образом не заявили об этой позиции американским властям. Напомню, что последний визит президента Польши Анджея Дуды в США был прекрасной возможностью, увы, упущенной. А давление с американской стороны по поводу претензий растет. Когда Трамп прибудет в Польшу 31 августа, мы встретим его в Варшаве с лозунгом «Нет претензиям».