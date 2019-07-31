Киев, , 12:05 — REGNUM

На Украине сегодня, 31 июля, продолжается обсуждение заочной перепалки между главой Офиса президента Андреем Богданом и градоначальником Киева Виталием Кличко.

ИА REGNUMнапоминает, что администрация Зеленского намерена сместить Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации, оставив за ним лишь урезанные полномочия избранного мэра столицы Украины. Накануне на пресс-конференции Богдан заявил, что ему предлагали поделить доход от коррупционных схем суммой в 40 млн долларов в обмен на то, что Кличко останется в должности председателя КГГА. По мнению соратника Зеленского, Кличко утратил контроль над городом, которым руководят «смотрящие».

В свою очередь, Кличко заявил, что Богдан является «лживым непрофессионалом», а власть Киева «работает прозрачно, эффективно и без «смотрящих».

Политолог Олеся Яхно в своем комментарии напоминает о решении Конституционного суда Украины от 2003 года — «которое никуда не исчезло и все еще действует», ‑ и в котором сказано, что «главой КГГА может быть исключительно избранный киевлянами мэр». Поэтому, по ее мнению, Богдан сознательно идет на нарушение Конституции.

«Понимаю, что раз нельзя на волне эйфории от «Слуги народа» провести и досрочные местные выборы по всей стране, то очень хочется взять под контроль города-миллионники и прежде всего Киев. Бюджет Киева только на 2019 год составляет 56 млрд гривен», — заявила эксперт.

По словам Яхно, подход главы Офиса президента Украины на сознательное нарушение закона с целью «отрейдерить» Киев работает на негатив в отношении президента Владимира Зеленского.

«Все помнят, и об этом неоднократно напоминалось, что на назначение «сверху» главы КГГА пошёл в своё время Виктор Янукович и то, в итоге добра Киеву… не принёс», — резюмировала она.

ИА REGNUMнапоминает, что ситуацию с Кличко накануне должно было рассмотреть правительство Украины, однако поскольку премьер-министр Гройсман ушел в отпуск, заседание не состоялось.