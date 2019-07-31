Москва, , 12:04 — REGNUM

Председателя Общественной палаты Москвы попросят наделить членов ОП официальным статусом наблюдателей на улицах Москвы во время проведения митингов. Об этом глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов Московской городской думы седьмого созыва Алексей Венедиктов заявил в ходе заседания совета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С учётом того, что происходит на улицах, мы решили обратиться к председателю ОП Константину Ремчукову с тем, чтобы члены ОП могли получить официальный статус наблюдателя на улицах, а также к вице-мэру Александру Горбенко, чтобы члены ОП были привлечены к переговорам с теми, кто собирается договариваться о проведении крупных общественных мероприятий, митингов на территории Москвы в период избирательной кампании», — пояснил Венедиктов.

Соответствующее письмо также будет направлено главе Росгвардии Виктору Золотову. Это делается, по словам общественника, с целью информирования правоохранительных органов о том, что на улицах во время проведения акций находятся наблюдатели от Общественной палаты города Москвы.