Вильнюс, , 12:04 — REGNUM

Канцелярия президента Литвы Гитанаса Науседы анонсировала график зарубежных поездок нового главы Литвы в августе и сентябре, в котором запланирован повторный визит в Польшу, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля. Науседа посетит Германию, Эстонию, Польшу, примет участие в генассамблеи ООН в Нью-Йорке и будет участвовать в различных встречах в Брюсселе.

Кроме того, в середине августа Науседа в Вильнюсе примет вице-президента Индии Шри Венкаи Найду.

С 12 июля, когда Науседа вступил в должность, он уже посетил Польшу и Латвию. После встречи в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой Науседа заявил, что поддержит Польшу в споре с Брюсселем, согласился с Дудой в вопросе размещения максимально возможного большого числа войск США, заманивал в Литву польский банк.

В Латвии Науседа неудачно пытался заручиться поддержкой Риги в борьбе с БелАЭС.