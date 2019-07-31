Калининград, , 12:01 — REGNUM

Бесплатную электронную визу в Калининградскую область, которая стала действовать с июля, за почти месяц оформило порядка 20 тыс. граждан разных государств, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля.

Такой вывод можно сделать из идентификационного номера электронной визы одного из обладателей, который подал заявку на получение 28 июля, а получил документ 30 июля (копия документа в редакции ИА REGNUM ). Серия «ЭКД» к 30 июля уже превысила отметку в 19 тыс.

Консульский департамент МИД РФ уточняет, что обладатель бесплатной электронной визы в Калининградскую область не обязательно совершенно точно посетит регион. По ряду личных причин и обстоятельств такой обладатель может и сам отменить или перенести поездку, однако таких граждан — незначительное меньшинство. Те, кто визы оформил, приедут в регион в обозначенный для них в визе месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит восемь дней.