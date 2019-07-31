Вашингтон, , 11:51 — REGNUM

Для разработки и подписания нового масштабного договора о контроле над вооружениями при нынешнем уровне российско-американских отношений понадобится колоссальная политическая воля, которой пока не видно, отметил в среду, 31 июля, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что США и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями. «Мы собираемся в итоге заключить сделку с Россией», — сказал президент США.

«Интерпретировать слова Дональда Трампа — дело достаточно неблагодарное, особенно учитывая тот факт, что именно в его президентство США выходят из одного договора за другим. Причем речь идёт не только о России — чего стоит только выход из ядерного соглашения с Ираном.

Учитывая слова советника президента США Джона Болтона о том, что договор СНВ-3 также, вероятно, не будет продлен в 2021 году, непонятно, о какой конструктивной дискуссии вообще можно говорить.

Для разработки и подписания нового масштабного договора о контроле над вооружениями, который заменит собой и ДРСМД, и СНВ-3, при нынешнем уровне российско-американских отношений понадобится колоссальная политическая воля обеих сторон, которой на практике пока не видно», — отметил Леонид Нерсисян.