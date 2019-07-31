Киев, , 11:48 — REGNUM

Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Обсудили ситуацию на Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления», — написал Кличко, добавив, что приехал в Нью-Йорк по приглашению «старого друга Руди Джулиани».

Читайте также: Кличко превратят в «свадебного генерала» — эксперт

По его словам, следующая их встреча состоится в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в украинское правительство требование об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с занимаемой должности. Как следует из документа, основанием для его отставки является то, что со сменой главы страны нужно менять чиновников и мэров.

Читайте также: Кличко предложил Зеленскому избавиться от лживых профанов