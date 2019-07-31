Бангкок, , 11:39 — REGNUM

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и глава МИД Китая Ван И провели двусторонние переговоры в кулуарах встречи глав МИД стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке (Таиланд), сообщает Sindonews.

Стороны обсудили совместные усилия по решению проблемы торговли людьми.

«Я недавно встретилась с жертвами торговли людьми в индонезийском городе Понтианак. Они сказали, что были обмануты агентами, которые дали им ложную информацию. Некоторые из них подвергались бытовому насилию и не получали достаточного питания», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди отметила, что несколько подозреваемых были арестованы в Индонезии и теперь страна нуждается в сотрудничестве со стороны китайского правительства, чтобы иметь возможность арестовать агентов, действующих в Китае.

Помимо обсуждения этого вопроса, главы МИД двух стран также обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в том числе по ситуации в Южно-Китайском море.

Ретно Марсуди подчеркнула, что все стороны заинтересованы в том, чтобы Южно-Китайское море стало мирным и стабильным регионом. По этой причине необходимо способствовать развитию доверия между всеми сторонами. Доверие, по её словам, появится только в том случае, если все страны будут придерживаться международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прибыла в Бангкок для участия во встречах на полях саммита глав МИД стран АСЕАН, которые продлятся до 2 августа 2019 года.

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