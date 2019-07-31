Сухум, , 11:35 — REGNUM

Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к учебным полетам в условиях горной местности и морской зоны. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ЮВО Министерства обороны России.

Отмечается, что военнослужащие отработают проведение разведки на малых и средних высотах, передачу данных о действиях войск в пункты управления. Кроме того, БПЛА выполнят маневры для предотвращения потери навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля 2019 года на абхазском полигоне Цабал стартовали учения разведчиков российской военной базы в республике. Военнослужащие разведывательных подразделений ликвидировали диверсионно-разведывательную группу условного противника в условиях горной местности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии начались учения разведчиков российской военной базы