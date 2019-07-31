Ташкент, , 11:28 — REGNUM

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев обсудил в Кабуле с рядом высокопоставленных афганских чиновников вопросы восстановления экономической инфраструктуры соседней страны, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе встреч были обсуждены усилия сторон по скорейшему запуску мирного политического процесса в Афганистане, содействие Узбекистана восстановлению экономической инфраструктуры соседней страны», говорится в сообщении.

Афганская сторона высоко оценила политику президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по расширению торгово-экономических связей между двумя странами, дальнейшему наращиванию экономического присутствия Узбекистана на рынке братского Афганистана.

«В ходе переговоров была выражена обоюдная заинтересованность и готовность к совместной реализации инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, отвечающих насущным интересам и потребностям, прежде всего народа Афганистана», отмечает МИД.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, афганская сторона планирует в сентябре текущего года выйти на подписание соглашения о строительстве ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри».