31 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Стремление Тбилиси прописаться в широком ареале американо-российского военного противостояния фактически ведет к тому, что он оказывается в числе последних в списке желающих. А в Закавказье как «стратегический партнер США, протяженностью с запада на восток около 400 километров, с севера на юг – не более 200 километров», перемещается на второй план.

Станислав Тарасов, , 11:27 — REGNUM





Грузинские и многие западные средства массовой информации «торжественно» сообщили, что в Грузию впервые прибыл P-8 Poseidon — самолет-разведчик морского патрулирования США, предназначенный для обнаружения подводных лодок. Американцы его отправили в рамках проходящих в Грузии военных учений Agile Spirit 2019 («Проворный дух 2019») под совместным руководством оборонных сил Грузии и Европейского командования вооруженных сил США.

В них принимают участие более 3000 военнослужащих из 14 стран — членов НАТО и партнеров альянса. География обширна, тут Болгария, Бельгия, Великобритания, Грузия, Греция, Латвия, Литва, США, Черногория, Норвегия, Польша, Румыния, Турция и Украина. Количество проводимых на грузинской земле военных учений НАТО зашкаливает. Нынешние, Agile Spirit 2019, проводятся уже в девятый раз. Сопутствующие комментарии с грузинской стороны типичны, хотя меняются сценарные сюжеты учений. Глава оборонного ведомства Грузии Леван Изория заявил, что, во-первых, «так претворяется в жизнь главный принцип — больше НАТО в Грузии», и речь идет о создании основ «для будущей интеграции Грузии в Североатлантический альянс». Во-вторых, и более конкретно с привязкой к моменту: «На учениях отрабатываются меры по повышению безопасности Черноморского региона».

Понятно, что речь также идет об обозначенном условно, но все же конкретном противнике в Закавказье. Под ним подразумевается только Россия и ее союзники. Однако сразу выявляются важные нюансы и даже парадоксы. Сначала о нюансах. Из непосредственно примыкающих к региону стран на учениях присутствует только Турция. Ранее участвовавшие Армения и Азербайджан сегодня отсутствуют. Многие эксперты склонны объяснять этот факт нежеланием Баку и Еревана вызвать негативную реакцию России. Такой аргумент можно принять. А что Грузия? Как считает грузинский эксперт Ираклий Аладашвили, стремление Тбилиси прописаться в широком ареале американо-российского военного противостояния фактически ведет к тому, что он оказывается в числе последних в списке «желающих». А в Закавказье как «стратегический партнер США, протяженностью с запада на восток около 400 километров, с севера на юг — не более 200 километров, перемещается на второй план».

В том числе потому, что меняется позиция Анкары, которая стала настороженно воспринимать военную активность американцев не только вблизи южных границ России, но и в целом в Черном море. Эксперт Бюлент Эрандач из турецкого Института стратегического мышления подчеркивает, что «ни Турция, ни Россия не жаждут пустить США в Черное море под эгидой НАТО». И в «любом случае действует конвенция Монтрё о черноморских проливах, которая не позволит ни кораблям самих США, ни их кораблям в составе НАТО войти в Черное море». То есть Анкара дает понять, что не позволит американцам реализовать план по окружению России с участием Турции. А что касается Грузии, то, по мнению Эрандача, «ЦРУ что-то готовит и в этой стране», там «может быть запущен проект, аналогичный той атмосфере войны, в которую Россию вовлекли через Украину, действуя по оси Прибалтика — Черное море — Каспийское море».

И тут мы переходим уже к парадоксам. Дело в том, что на Западе правительство «Грузинской мечты», которой рулит Бидзина Иванишвили, часто называют «пророссийским». Получается, что «пророссийское» правительство позволяет проводить на своей территории военные учения с антироссийским сценарием. В то же время ряд американских экспертов утверждают, что «Иванишвили выполнял поручение США по нормализации отношений с Россией», и объясняют этим молчание Вашингтона по поводу начавшихся в Тбилиси 20 июня антироссийских выступлений. В таком контексте Agile Spirit 2019 воспринимаются как «политическая бутафория», адресованная кому-то иному, но не России. Как утверждает американское издание EurasiaNet, «США отходят от практики прошлых лет, когда они были одним из самых активных союзников Тбилиси», хотя «посольство США в Тбилиси продолжает выступать с обнадеживающими грузин заявлениями», в то время как Брюссель проявляет заметную активность.

Кстати, эту особенность подметила еще в ходе своей избирательной кампании президент Грузии Саломе Зурабишвили в статье, опубликованной в The Washington Post. Она прогнозировала «некоторую изолированность» Грузии от США. «В Соединенных Штатах поддерживают Грузию, но, думаю, она немного опустилась в списке приоритетов, — говорил недавно в интервью каналу «Аль-Джазира» Майкл Карпентер, бывший чиновник администрации Обамы и советник бывшего вице-президента США Джо Байдена, посетивший Грузию за несколько дней до начала событий 20 июня. — Другие внешнеполитические приоритеты, включая Украину, Венесуэлу, Северную Корею и Сирию, сместили Грузию с ведущей позиции, которую она занимала лет десять назад». Впрочем, представлять события в Тбилиси так, как будто за всем стоят только одни американцы, будет слишком прямолинейно. Очевидно одно: внутри Грузии и вокруг нее ведется острая закулисная борьба, разобраться в которой непросто.

США не помогли Тбилиси в августе 2008 года, хотя за неделю до начала боевых действий в Южной Осетии завершились совместные военные учения, после которых часть американских военнослужащих оставалась на грузинской территории. Чем все завершилось, хорошо известно. Тбилиси об этом никогда не стоит забывать.