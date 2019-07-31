Москва, , 11:05 — REGNUM

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия») просит правительство РФ разработать государственную программу по оздоровлению реки Дон с ее притоками и Цимлянским водохранилищем.

Цимлянское водохранилище (cc) Alexxx1979

Соответствующее обращение парламентарий направил в адрес главы правительства РФ Дмитрия Медведева и главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Для Ростовской области бассейн реки Дон и Цимлянское водохранилище, находящееся в бассейне данной реки, являются основными водными объектами и имеют принципиально важное значение для социально-экономического развития региона, отметил депутат.

«От состояния водных объектов зависит обеспечение водой более 2,5 миллионов человек — жителей Нижнего Дона, орошения более 230 тысяч гектаров посевных сельскохозяйственных культур, работоспособность мелиоративных систем и естественных нерестилищ большинства ценных видов рыб Азово-Донского бассейна, а также соблюдение условий судоходства», — привел он аргументы в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России действует программа оздоровления Волги.