Новосибирск, , 10:59 — REGNUM

Представители несистемной оппозиции призвали партии и общественные организации признать старшего администратора Музея Новосибирска Олега Викторовича, который баллотируется от «Партии дела», единым кандидатом на выборы мэра Новосибирска. С такой инициативой выступили новосибирское региональное отделение «Партии дела», движение «Национально-патриотические силы России» и комитет «Пенсионеры за достойную жизнь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Он знает, как вернуть Новосибирску его былую славу и создать комфортную жизнь для горожан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте реготделения партии.

Руководство новосибирской «Партии дела» предлагают «поступиться личными политическими амбициями ради победы на выборах единого кандидата». Они не видят другого кандидата, который способен составить конкуренцию действующему мэру Новосибирска Анатолию Локтю (КПРФ).

Тем временем, сегодня, 31 июля, в новосибирском суду назначено заседание по иску незарегистрированного кандидата в мэры Новосибирска Алексея Южанина, который намерен обжаловать решение избиркома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска состоятся в единый день голосования — 8 сентября. Полномочия действующего градоначальника истекли 22 апреля. Избирком зарегистрировал 17 из 20 кандидатов на этот пост.

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