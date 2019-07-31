Москва, , 10:59 — REGNUM

Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в области исследования и использования космического пространства в мирных целях правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля.

Соглашение раскрывает и конкретизирует положения Конвенции Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Оба документа — Конвенция и Соглашение составят основу новой международной правовой базы многостороннего сотрудничества государств — участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

После вступления соглашения в силу для государств — участников прекратит свое действие Соглашение о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства от 13 ноября 1992 г.

Ратификация соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств — участников СНГ в области проведения фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики, отмечают в правительстве.