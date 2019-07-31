Джакарта, , 10:58 — REGNUM

В Джакарте состоялось первое заседание рабочей группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по вопросам мира и диалога, сообщает Sindonews.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир, открывая мероприятие, подчеркнул важность единства и совместных усилий стран-членов ОИС по содействию миру и диалогу.

«Нет места разногласиям для преодоления исламофобии и актов дискриминации в отношении мусульман», — заявил Абдуррахман Мохаммад Фахир.

Известно, что в совещании рабочей группы приняли участие 15 представителей стран ОИС на уровне старших должностных лиц. На встрече удалось составить совместный план действий по вопросам мира и диалога. Ожидается, что этот документ будет представлен на министерской встрече ОИС в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, в рамках деятельности Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани призвал государства ОИС поддерживать дружбу, уважение и помогать друг другу.

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