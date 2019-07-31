Симферополь, , 10:56 — REGNUM

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал граждан РФ не участвовать в незаконных акциях протеста. Об этом он 31 июля написал на своей странице в Facebook.

«Призываю сограждан не участвовать в незаконных акциях протеста. Нельзя допускать, чтобы «пятая колонна», действующая в интересах Запада, использовала наших людей в качестве «пушечного мяса» для своих майданов», — написал глава Крыма.

Он также выразил уверенность, что выборы в Мосгордуму пройдут «в соответствии с российским законодательством и международными стандартами».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве у Мосгордумы была проведена несанкционированная акция протеста, тогда более тысячи человек были задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несогласованного митинга в Москве уголовное дело. Тем временем организаторы заявили о подготовке новой акции протеста, также несогласованной.

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