Москва, 31 июля 2019, 10:52 — REGNUM
В Госдуме раскритиковали предложение разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую и советуют в целом поднимать доходы населения.
«От того, что потребительская корзина будет дифференцирована по принципу общественной уборной, граждане лучше жить не станут», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Он предостерег от хитростей при оценке доходов населения.
«Нужно поднимать доходы населения, а не совершенствовать методы очковтирательства и вешания лапши на уши», — уверен парламентарий.
ФИЦ питания и биотехнологии предложил разделить составы потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста, пишут «Известия».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме предлагали пересмотреть состав потребительской корзины в целом — нынешняя не соответствует реалиям.
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ занижают статистику по количеству бедных людей — экономист Комолов