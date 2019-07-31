Москва, , 10:52 — REGNUM

В Госдуме раскритиковали предложение разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую и советуют в целом поднимать доходы населения.

«От того, что потребительская корзина будет дифференцирована по принципу общественной уборной, граждане лучше жить не станут», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он предостерег от хитростей при оценке доходов населения.

«Нужно поднимать доходы населения, а не совершенствовать методы очковтирательства и вешания лапши на уши», — уверен парламентарий.

ФИЦ питания и биотехнологии предложил разделить составы потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста, пишут «Известия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме предлагали пересмотреть состав потребительской корзины в целом — нынешняя не соответствует реалиям.

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