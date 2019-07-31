Бангкок, , 10:45 — REGNUM

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в Бангкоке усиление координации действий по борьбе с терроризмом и урегулирования ситуации в Сирии, сообщает 31 июля пресс-служба МИД РФ.

«Подробно рассмотрены меры по усилению координации действий применительно к ситуации в Сирии в части, касающейся борьбы с терроризмом, активизации процесса политического урегулирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы МИД двух стран также подтвердили настрой на активизацию работы по дальнейшему развитию российско-турецких отношений в русле договоренностей, ранее достигнутых президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ряд международных вопросов. В ходе разговора была высказана обоюдная обеспокоенность обострением ситуации в Ливии, а также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию ситуации в Сирии.

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