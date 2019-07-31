Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконными ряд действий избирательной комиссии муниципального округа (ИКМО) «Красненькая речка». Суд постановил зарегистрировать на муниципальных выборах восемь независимых кандидатов, которым ранее ИКМО отказало в регистрации. Об этом ИА REGNUMсообщили 31 июля в пресс-службе депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), избранного от округа, куда входит и «Красненькая речка».

Напомним, ранее Милонов отправил обращение в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой проверить действия избирательной комиссии МО «Красненькая речка» на юго-западе Петербурга.

Читайте также: «Политические рэкетиры перешли к уголовщине»: Милонов о мунвыборах в Питере

Как отмечают в пресс-службе думского депутата, Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал действия ИКМО «Красненькая речка» в отношении независимых кандидатов противоречащими федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В частности, ИКМО допустила серьезные нарушения установленных норм в части информирования кандидатов о ходе их регистрации.

«Более того, из-за халатности была утеряна часть документов кандидатов — якобы документы были уничтожены рабочими в ходе демонтажа железной двери в ИКМО», — отметили в аппарате Милонова.

ИА REGNUM уже сообщало про эту злополучную дверь, вызвавшую возмущение кандидатов в муниципальные депутаты и даже представителей ЦИК РФ.

Читайте также: «Скотское отношение»: ЦИК шокировали двери с решетками в ИКМО Петербурга

Член Центризбиркома Евгений Шевченко обвинил ИКМО «Красненькая речка» в скотском отношении к кандидатам и людям вообще. 27 июня Шевченко посетил эту ИКМО, куда кандидаты сутками не могли попасть. Члена ЦИК и главу Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко встретила железная дверь с зарешеченным окошком — как в тюрьмах. Через это окошко с кандидатами и общались. Тогда Шевченко заявил, что ситуация в «Красненькой речке» — под личным контролем председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество исков к ИКМО в судах Петербурга перевалило за полтысячи