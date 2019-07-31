31 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Вашингтон – ревнивый партнер, и он не хочет отдавать Польшу не только Китаю, не только России, но и Европе. Складывается ощущение, что США просто не видят Польшу в Европе. И это замечают европейские партнеры Варшавы. Но стоит помнить о том, что зарабатывает Польша все-таки с европейцами. С американцами она только тратит.

Станислав Стремидловский, , 10:38 — REGNUM





Президент США Дональд Трамп официально принял приглашение президента Польши Анджея Дуды посетить страну на Висле, передает Польское радио. «Трамп прилетит 31 августа и пробудет в Варшаве до 2 сентября, — заявил представитель канцелярии польского президента Войцех Колярский. — В ходе этого визита он примет участие в главных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Это будет уже девятая встреча президента Анджея Дуды с президентом Дональдом Трампом».

Такая интенсивность контактов с главой ведущей мировой державы, с одной стороны, льстит самолюбию поляков. Но, с другой стороны, несет и определенные обременения. О них на днях предупредила Варшаву посол США в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью польскому журналу Do Rzeczy. По ее словам, Трамп хочет продемонстрировать уважение, которое он питает к полякам, инвестирующим в свою безопасность и развитие. А вопрос безопасности впервые после окончания Второй мировой войны особенно остро встал именно сейчас, ведь «угроза исходит со стороны двух усиливающихся держав». В качестве таковых Мосбахер называет Россию и Китай и объясняет полякам: «Вы сами, помня историю и осознавая близость потенциального агрессора, понимаете, что на безопасности экономить нельзя, а война может охватить большое пространство, даже если сначала она находится где-то далеко. Мы выбрали свободу и демократию, а не централизованную систему власти, как в Китае. Мы способны бороться и защищать свободы, которых там нет. Польше тоже придется выбирать». При этом она отказывает Польше в торгово-прагматичных отношениях с Китаем, говоря:

«Я считаю, в деньгах есть идеологическая составляющая, которая зависит от того, откуда они приходят. Также существуют вещи, которые нельзя купить, например, общие ценности, которые позволили Польше за 30 лет проделать путь от руин коммунизма к невероятному развитию. Сейчас ваша экономика растет быстрее всех других в Европе. Выбор прост: двигаться дальше в этом направлении или повернуть назад?»

Вашингтон — ревнивый партнер, и он не хочет отдавать Польшу не только Китаю (в интервью госпожи посла этой державе посвящено больше всего места), не только России (упоминается три раза), но и Европе (упоминается один раз). Складывается ощущение, что США просто не видят Польшу в Европе. И это замечают европейские партнеры Варшавы. Они уже демонстрировали свое неудовольствие Польше зимой сего года, когда Вашингтон в польской столице проводил конференцию по Ближнему Востоку с явным антииранским акцентом. Ряд ведущих государств ЕС дыхнули холодом, отправив на нее малозначительных дипломатов. При этом американцы не щадили польскую гордость, позволяя себе делать спорные — с точки зрения Польши — заявления. В частности по поводу закона № 447 о «реституции утраченного еврейского имущества» (евреев, погибших на польской земле во время Второй мировой войны). «Будем надеяться, что этого больше не будет, — заявил в интервью польской католической радиостанции Radio Maryja профессор Мечислав Рыба, комментируя предстоящий визит Трампа. Но, по словам Мосбахер, тема «не уйдет с повестки дня, возможно, никогда, а, возможно, до того момента, пока Польша не решит, как к ней подойти».

Подобный подход является серьезной проблемой для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS). Во время избирательной кампании по выборам депутатов Европейского парламента о «несправедливых еврейских претензиях», которые поддерживает «великий американский союзник», активно говорил созданный в этом году блок «Конфедерация». Правящая партия сочла эксплуатацию данного вопроса угрозой для своего монопольного положения в правых кругах, поддерживающие PiS издания провели агрессивную кампанию против «Конфедерации». В итоге новая сила не смогла преодолеть избирательный барьер, но была близка к тому. Сейчас Польша вступает в цикл выборов депутатов Сейма. Вряд ли во время нынешнего визита в Польше президент США будет поднимать тему закона № 447, разве что его спровоцируют сами польские журналисты. Но остается государственный департамент США, а он, судя по намекам Мосбахер, осенью сего года способен напомнить о реституции в итоговом докладе.

Впрочем, это хоть и неприятный, но всего лишь эпизод. Более важно для Варшавы будет то, как европейцы оценят ее «поведение» на международной арене, оценка чему будет выставлена во время церемоний в память о начале Второй мировой войны. Иначе говоря, кого пришлют в Польшу страны-локомотивы Европейского союза. По данным польской газеты Rzeczpospolita, сюрпризы готовы преподнести французы и немцы. «Французские дипломатические источники признают, что еще не решено, кто будет представлять Республику, — отмечает издание. — Мы слышали то же самое в президентском дворце в Варшаве: нет сигнала из Парижа о том, будет ли принято приглашение от Дуды или нет. Не ясно, приедет ли канцлер Меркель в Польшу помимо президента Штайнмайера». Вполне возможно, что Париж и Берлин не хотят наигрывать политический капитал как Польше, так и Трампу, который начинает переигрывать их в Иране, лишать геополитической субъектности.

Вызов для Варшавы здесь заключается в том, что она не является нейтральной площадкой, как Вена или Минск, не способна потому извлечь выгоды из статуса переговорщика, а пытается претендовать на роль игрока. Но стоит помнить о том, что зарабатывает Польша все-таки с европейцами. С американцами она только тратит.