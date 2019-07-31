Нью-Мексико, США, , 10:38 — REGNUM

Своими впечатлениями от посещения мест содержания нелегальных мигрантов в штате Нью-Мексико поделился конгрессмен Рэнди Вебер. На своей странице в твиттере 31 июля политик рассказывает, что ему и другим посетителям показали условия содержания нелегалов, и эти условия — приличные. В доказательство конгрессмен приводит фото:

Туалет в помещении для нелегальных мигрантов, Таможенный и пограничный патруль США Цитата из Twitter Рэнди Вебера

Александрии Оказио-Кортез, которые говорят, что нелегалов держат в клетках и концлагерях, где они пьют из унитазов. Либералам должно быть стыдно! А американцам пора узнать правду!» Рэнди Вебер «Вот туалет, и рукомойник, и питьевой фонтан в их комнатах. Мне надоели сумасшедшие либералы типакоторые говорят, что нелегалов держат в клетках и концлагерях, где они пьют из унитазов. Либералам должно быть стыдно! А американцам пора узнать правду!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренней безопасности США решило ускорить процедуру выдворения из страны нелегальных мигрантов. Сообщается, что ускоренная процедура выдворения затронет тех нелегальных мигрантов, которые не могут доказать факт проживания на территории Соединенных Штатов в течение двух или более лет. Предполагается, что эта мера позволит снизить нагрузку с МВБ и минюста США.