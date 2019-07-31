Владивосток, , 10:29 — REGNUM

Десантный вертолетоносец Военно-морских сил Филиппин «Давао-дель-Сур» завершил дружественный визит и покинул базу Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ во Владивостоке, сообщает 31 июля «Российская газета» со ссылкой на начальника пресс-службы ВВО по ТОФ капитана второго ранга Николая Воскресенского.

«На Корабельной набережной Владивостока состоялась церемония проводов корабля"Давао-дель-Сур» покинул главную базу Тихоокеанского флота», — сказал он.

По его словам, вертолетоносец ВМС Филиппин в сопровождении ракетного катера «Р-14» взял курс к границе территориальных вод России.

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Как сообщало ИА REGNUM, десантный вертолетоносец «Давао-дель-Сур» принял участие в военно-морском параде во Владивостоке, который прошел 28 июля по случаю Дня военно-морского флота.

Отметим, что в парадном строю на рейде Владивостока прошли в том числе флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг», противолодочные корабли, новейший корвет «Громкий» и дизельная подлодка Б-394.

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