Джакарта, , 10:28 — REGNUM

Военнослужащие США и Индонезии завершили учения в области кибербезопасности и обмена информационными системами и технологиями (ISTX), сообщает Sindonews.

Кибервойска США Media.defense.gov

Учения проходили в столице Индонезии Джакарте и были организованы благодаря программе партнерства штата Гавайи (США).

«ISTX — это одна из последних инициатив, цель которой — поделиться передовым опытом, помочь разработать доктрину кибербезопасности и улучшить защиту информации от вредоносных вирусов и вторжений», — заявил капитан Марко Хартанто, глава государственной программы партнерства штата Гавайи.

Издание отмечает, что в этом году учения перешли от теории к практике. Основной темой стала криминалистическая экспертиза и «охота на угрозы кибербезопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии объявили о создании в структуре вооруженных сил страны нового элитного подразделения под названием «Коопссус» для командования спецоперациями.

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