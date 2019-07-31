Душанбе, 31 июля 2019, 10:17 — REGNUM
Военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане передали гуманитарную помощь многодетной семье, проживающей в отдаленном кишлаке района Рудаки. Об этом сообщили в пресс-центре Центрального военного округа.
Российские военнослужащие вместе с помощником командира соединения по работе с верующими военнослужащими, иереем Романом Чебоненко, навестили семью, воспитывающую восемь детей. Многодетной семье передана детская одежда, постельное белье, игрушки и продукты питания.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года Таджикистану оказана гуманитарная помощь на общую сумму $21,6 млн. В стоимостном выражении на Россию приходится 53,3%, на Швейцарию — 13,1%, на Китай — 8,2%.
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