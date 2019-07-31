Москва, , 10:16 — REGNUM

Задержанных после провокации Киева в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября 2019 года под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката задержанных Николая Полозова.

По его словам, в ФСБ России уже отправлены письменные гарантии того, что задержанные украинские моряки продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину. В случае удовлетворения прошения моряков освободят из-под стражи.

Вместе с тем высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах сообщил изданию, что Москва действительно готова передать 24 моряка Киеву в случае получения письменных гарантий, как это и было фактически заявлено в ноте министерства иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам ещё на три месяца — до конца октября. Чуть ранее стало известно, что ФСБ России предъявила украинским морякам обвинения в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы, совершённое организованной группой».

По словам пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, вопрос о возможном обмене украинских моряков затрагивался в ходе телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако никаких переговоров на этот счёт Москва и Киев не ведут.

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