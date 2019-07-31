Исламабад, , 10:47 — REGNUM

30 июля группа депутатов Европарламента, находящаяся с визитом в Пакистане, сделала заявление по кашмирской проблеме.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, европарламентарии заявили, что проблема Кашмира должна быть решена путем переговоров. Они также осудили нарушения прав человека в индийской части Кашмира, призвав мировое сообщество обратить пристальное внимание на эти нарушения. Представители Европарламента прореагировали на масштабные антитеррористические операции, проводимые вооруженными силами Индии для борьбы с кашмирскими сепаратистами. В Исламабаде этих сепаратистов считают «борцами за свободу».

Ранее, доклад ООН по правам человека в Кашмире также обвинил Индию в массовых нарушениях прав человека, призвав ООН сформировать специальный комитет для расследования случаев нарушения.