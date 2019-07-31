Вашингтон, 31 июля 2019, 09:57 — REGNUM
Среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден, сообщает исследовательский центр Echelon insight на основании данных собственного опроса.
Участникам опроса был задан вопрос: «Если бы выборы состоялись в это воскресенье, кого из демократов вы поддержали бы на выдвижение в президенты?». Результаты распределились следующим образом:
|Кандидат
|Все демократы-избиратели
|Голосовавшие на прошлых выборах (44% респондентов)
|Не голосовавшие на прошлых выборах (56% респондентов)
|Либералы (58% респондентов)
|Умеренные и консерваторы (41% респондентов)
|Возраст 18−44 лет (49% респондентов)
|Возраст 45+ (51% респондентов)
|Байден
|33%
|27%
|37%
|30%
|36%
|24%
|41%
|Сандерс
|14
|15
|13
|14
|12
|23
|4
|Харрис
|11
|14
|10
|11
|12
|8
|15
|Уоррен
|10
|11
|10
|16
|3
|13
|8
|Баттигиг
|5
|8
|3
|6
|4
|5
|5
|О`Рурк
|3
|3
|3
|3
|3
|3
|4
Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.