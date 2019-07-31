Вашингтон, , 09:57 — REGNUM

Среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден, сообщает исследовательский центр Echelon insight на основании данных собственного опроса.

СЩА Иван Шилов © ИА REGNUM

Участникам опроса был задан вопрос: «Если бы выборы состоялись в это воскресенье, кого из демократов вы поддержали бы на выдвижение в президенты?». Результаты распределились следующим образом:

Кандидат Все демократы-избиратели Голосовавшие на прошлых выборах (44% респондентов) Не голосовавшие на прошлых выборах (56% респондентов) Либералы (58% респондентов) Умеренные и консерваторы (41% респондентов) Возраст 18−44 лет (49% респондентов) Возраст 45+ (51% респондентов) Байден 33% 27% 37% 30% 36% 24% 41% Сандерс 14 15 13 14 12 23 4 Харрис 11 14 10 11 12 8 15 Уоррен 10 11 10 16 3 13 8 Баттигиг 5 8 3 6 4 5 5 О`Рурк 3 3 3 3 3 3 4

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.