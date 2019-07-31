Вашингтон, 31 июля 2019, 09:57 — REGNUM

Среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден, сообщает исследовательский центр Echelon insight на основании данных собственного опроса.

СЩА
СЩА
Иван Шилов © ИА REGNUM

Участникам опроса был задан вопрос: «Если бы выборы состоялись в это воскресенье, кого из демократов вы поддержали бы на выдвижение в президенты?». Результаты распределились следующим образом:

КандидатВсе демократы-избирателиГолосовавшие на прошлых выборах (44% респондентов)Не голосовавшие на прошлых выборах (56% респондентов)Либералы (58% респондентов)Умеренные и консерваторы (41% респондентов)Возраст 18−44 лет (49% респондентов)Возраст 45+ (51% респондентов)
Байден33%27%37%30%36%24%41%
Сандерс1415131412234
Харрис1114101112815
Уоррен101110163138
Баттигиг5836455
О`Рурк3333334

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.