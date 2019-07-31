Бишкек, , 09:51 — REGNUM

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предостерег СМИ республики от публикации материалов в поддержку бывшего президента Курманбека Бакиева. Об этом 31 июля сообщает издание 24.kg.

В ведомстве предупредили, что авторы публикаций и видеоматериалов, поддерживающие Бакиева, не в полной мере осознают серьезность своих действий и их последствий.

Отмечается, что ГКНБ оставляет за собой право вынести предостережение СМИ о недопустимости действий, которые приводят к напряжению в обществе.

Напомним, 20 мая председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков на встрече с белорусским коллегой Владимиром Андрейченко выразил обеспокоенность публикацией в СМИ материалов о деятельности Курманбека Бакиева в Белоруссии. Джумабекова отметил, что эти факты сдерживают развитие двусторонних отношений.

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