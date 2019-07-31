Исламабад, , 10:04 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Картарпурский коридор, соединяющий Индию и Пакистан, откроется в ноябре, как и было запланировано.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава правительства, выступая перед собравшимися по случаю Дня меньшинств, отметил необходимость соблюдать интересы всех религиозных групп в стране. В этой связи особенно важно, по словам Имрана Хана, довести до конца проект Картарпурского коридора, который должен послужить на благо сикхской общины. Как отметил премьер-министр, Пакистан ускорил работу по возведению коридора, и он будет завершен к ноябрю, то есть к 550-летию со дня рождения Гуру Нанака.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пограничного перехода, который должен позволить сикхам-паломникам без визовых ограничений посещать место рождения основателя религии Гуру Нанака в Каратрпуре (Пакистан). Переговоры, инициированные правительствами обоих государств, неоднократно переносились из-за позиции Индии, требовавшей исключить из комитета по строительству коридора с пакистанской стороны сикхских сепаратистов.