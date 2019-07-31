Исламабад, , 10:09 — REGNUM

30 июля постоянный комитет по финансам Национальной ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента) одобрил поправки к закону о борьбе с отмыванием денег.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, поправки значительно ужесточают наказания за преступления, связанные с отмыванием незаконных доходов. Так, согласно изменениям, максимальный тюремный срок за такое преступление составит десять лет, вместо двух лет. Более того, налагаемый штраф будет увеличен с миллиона рупий до пяти миллионов (2,5 миллиона рублей). Следователи также получат возможность задерживать подозреваемых в преступлениях, связанных с отмыванием денег, на 180 дней без ордера, выданного судом.

Главная цель ужесточения наказаний за отмывание денег — соответствие требованиям ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Пакистану был установлен очередной срок — октябрь, чтобы внести необходимые изменения в национальное законодательство.