Исламабад, , 09:48 — REGNUM

30 июля министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия не готова к переговорам по кашмирской проблеме.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, глава внешнеполитического ведомства Пакистана, общаясь с журналистами, изложил позицию Исламабада относительно кашмирской проблемы. По словам Куреши, Пакистан приветствует предложение президента США Дональда Трампа выступить медиатором на переговорах. Он также отметил, что проблема должна быть решена на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Однако, как отметил министр, Индия не готова к конструктивным переговорам по кашмирской проблематике, она также не согласна на участие третьей стороны в переговорах.

Напомним, что в ходе визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Вашингтон 22 июля Дональд Трамп предложил ему выступить медиатором для решения кашмирской проблемы.