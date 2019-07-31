Багдад, , 09:46 — REGNUM

30 июля саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat» сообщила о том, что Ирак планирует построить крупнейшую военно-морскую базу в Персидском заливе. Об этом заявил министр обороны Наджа Аль-Шаммари во время своего визита в провинцию Басра.

Министр добавил: «Ирак намерен создать крупнейшую военно-морскую базу в порту Эль-Фао, на строительство которой уйдет несколько лет». База призвана отвечать за охрану территориальных вод Ирака и защиту его южного морского порта. Кроме того, новая база обеспечит безопасность города Басра и даст импульс для развития его экономики.

Официальный представитель министерства обороны Тахсин аль-Хафаджи, в свою очередь, отметил, что «Ираку необходима подобная военная база для защиты своих портов и региональных вод».