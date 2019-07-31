Сана, , 09:45 — REGNUM

30 июля официальное правительство Йемена обвинило хуситов в том, что они устроили «бойню в Ас-Сабете». Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», 29 июля произошла атака по рынку в Ас-Сабете, в результате которой погибли 10 человек и 20 — получили ранения.

Министр информации Йемена Муаммар аль-Эриани решительно осудил атаку, добавив, что хуситы преднамеренно напали на «оживленный рынок», используя ракеты «Катюша». Эль-Эриани также призвал международное сообщество осудить это «отвратительное преступление и признать хуситов террористической организацией».

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии, и хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов.