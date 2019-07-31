Абу-Даби, , 10:20 — REGNUM

30 июля министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил о том, что «опубликованный ранее доклад The New York Times доказывает причастность Катара к терроризму». Об этом сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе.

Гаргаш отметил, что в данном докладе доказывается наличие «следа Катара» в теракте, произошедшем в Сомали 22 июля. Кроме того, глава МИД ОАЭ назвал информацию в докладе опасной, добавив, что ее «невозможно опровергнуть срочным заявлением» и что необходимо тщательное расследование.

Дипломатический кризис в Персидском заливе ознаменован разрывом дипломатических отношений между Катаром и рядом арабских стран, включая ОАЭ, Королевство Саудовская Аравия, Йемен и Египет. Власти государств объяснили свое решение тем, что Катар поддерживает терроризм и экстремистские идеологии, а также вмешивается во внутренние дела других арабских государств.