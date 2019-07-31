Эр-Рияд, , 09:39 — REGNUM

Саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat» сообщила о том, что Королевство Саудовская Аравия ужесточило меры безопасности для паломников, прибывающих в страну для совершения хаджа.

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии призвало граждан Саудовской Аравии и гостей страны соблюдать правила, предусматривающие наличие разрешения на хадж для выполнения ритуалов. Так, например, жители Саудовской Аравии во время хаджа не смогут въезжать в Мекку без особого на то разрешения.

По информации источника, данная мера была предпринята с целью не допустить политизации хаджа или его превращения «в мятеж с политическими лозунгами».

Верховный муфтий Египта Шауки Аллам высоко оценил уровень организации паломничества и обеспечения безопасности в Саудовской Аравии в 2019 году.