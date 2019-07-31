Нью-Дели, , 10:25 — REGNUM

В знак протеста против пяти случаев преследования индийских дипломатов в Исламабаде Индия направила Пакистану вербальную ноту. Несмотря на то, что данные случаи были связаны со слежкой дипломатических работников, тем не менее, правительство Индии посчитало целесообразным направить протест.

Необходимо сказать, что случаи притеснения или давления на работников дипломатических служб двух стран являются довольно частым явлением. Например, за несколько дней до празднования мусульманского праздника Ид (Ураза-байрам) с двух сторон были отмечены случаи провокации, а также намеренные срывы собраний для совместного приема пищи во время месяца Рамадан (ифтар).

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в июле 2019 года не было зарегистрировано ни одного случая какого-либо притеснения пакистанских дипломатов.

Стоит отметить, что в мае 2019 года новым послом Пакистана в Индии был назначен Моин Уль Хак. Ранее он являлся послом мусульманской страны во Франции. Индийская сторона одобрила данное назначение, а также выразила надежду, что новый посол благоприятно повлияет на развитие двусторонних дипломатических контактов, а также на осуществление проекта по строительству Картарпурского коридора. Ожидается, что новый посол прибудет в Нью-Дели в конце августа.