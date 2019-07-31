Анкара, , 10:17 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турецкой Республики в официальном сообщении заявило, что Турция осуждает террористическую атаку на избирательный штаб кандидата на должность первого вице-президента Афганистана Эмруллаха Салиха в Кабуле. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в МИД Турции скорбят по жертвам теракта, число которых превысило 20 человек, а также желают скорейшего выздоровления всем раненым, в том числе и самому Эмруллаху Салиху. Турецкое внешнеполитическое ведомство решительно осуждает этот теракт, направленный на саботаж прав граждан. В заявлении МИД Турции, в частности, сказано: «Мы выражаем соболезнования дружественному и братскому народу Афганистана и его правительству, желаем скорейшего выздоровления раненым. Турция надеется на то, что выборы президента Афганистана пройдут в атмосфере мира и доверия».

Напомним, что в столице Афганистана Кабуле совершено нападение на избирательный штаб первого вице-президента страны, в результате чего погибло 20 и пострадало 50 человек. Президентские выборы в Афганистане планируется провести 28 сентября 2019 года.