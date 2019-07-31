Никосия, , 09:31 — REGNUM

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис традиционно для своей страны с первым официальным визитом посетил Республику Кипр, где встретился с ее лидером Никосом Анастасиадисом для обсуждения, в частности, конфликта с турецкой общиной острова. После ряда официальных встреч премьер-министр Греции провел пресс-конференцию. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кириакос Мицотакис при ответе на вопрос журналиста о состоянии греко-турецких отношений заявил: «Моя цель — это найти точку, которая позволит начать наши отношения с Турцией с чистого листа. Однако совершать шаги на этом направлении нужно очень постепенно. Для этого необходимо время и воссоздание атмосферы доверия». Греческий премьер добавил, что в случае, если Турция продолжит свои работы на шельфе Восточного Средиземноморья, греческий Кипр может рассчитывать на поддержку не только Греции, но и ЕС, который уже ввел против Турции ряд санкций. Он также напомнил о запланированных переговорах Никоса Анастасиадиса с президентом Северного Кипра Мустафой Акынджи.