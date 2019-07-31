Анкара, , 10:48 — REGNUM

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил, что TİKA (Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию) стало главным брендом Турции, и отметил: «Когда мы (официальные лица Турции) прибывали во многие страны, то с приятным удивлением замечали, что название TİKA и лиц, его представляющих, там знают и узнают лучше нас». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп подчеркнул: «С этой точке зрения мы следуем подходу, отличающемуся от многих других. В 2018 году мы вышли на лидирующие позиции по помощи другим странам в сфере экономического развития и развития человеческого потенциала. В мире много богатых стран, Турция не входит в их число, но она богата своей душой. Потому что мы придерживаемся позиции, что, если для всех людей планеты не будут обеспечены минимальные стандарты для развития, никто не сможет жить в мире и спокойствии».Политик добавил: «TİKA реализовало множество проектов во многих странах. Здесь речь отнюдь не идёт лишь о финансовой поддержке, агентство сдает проекты под ключ, аккумулируя опыт, получаемый из разных проектов и разных регионов».