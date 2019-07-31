Анкара, , 09:19 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы продолжаем работу по поиску решений проблем, которые могут ограничить нашу свободу действий или как-либо помешать нам на пути к Великой Турции. Хоть касательно природного газа наши ресурсы и ограничены, это не может помешать нам соорудить мощную газовую инфраструктуру и в будущем стать страной-экспортером природного газа».

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Турция укрепила свои позиции на турбулентных мировых энергетических рынках, неотделимых от политических, экономических, геополитических и конъюнктурных событий. Вместе с новыми проектами, которые мы реализуем в будущем в сфере природного газа, мы приблизимся к нашей цели стать одним из центров силы».Турецкий лидер добавил: «Для реализации глобальных энергетических проектов Турция, не только при помощи своего геополитического расположения, но и посредством накопленных знаний, опыта, политической стабильности и сильной экономики станет самым сильным и надёжным государством региона».