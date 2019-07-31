Анкара, , 09:43 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар во время телефонного разговора со своим американским коллегой Марком Эспером заявил, что в случае если стороны не придут к консенсусу, Турция создаст зону безопасности в сирийском регионе, примыкающем к турецко-сирийской границе, самостоятельно. Это отметило в своем письменном заявлении Министерство обороны Турецкой Республики. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении говорится, что Хулуси Акар поздравил Марка Эспера с вступлением в должность. Турецкий министр подчеркнул, что его страна ожидает от США полного прекращения поддержки террористической организации Рабочая партия Курдистана и ее сирийского придатка Отряды народной обороны. Хулуси Акар отметил, что Турция не потерпит попыток создания у своих южных рубежей «террористического коридора», и добавил: «Турция заботится о защите и безопасности не только своего народа, но и проживающих в регионе курдов, арабов, ассирийцев, христиан и езидов, а также иных групп и общностей, выделяемых по этническому или конфессиональному критерию».