Вашингтон, , 09:22 — REGNUM

Американский народ поддерживает российскую оппозицию, написал 31 июля в своем твиттере сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный сторонник Дональда Трампа, который, как считается, состоит с ним в приятельских отношениях.

Линдси Грэм «Обращаюсь к тем русским, которые достаточно храбры, чтобы выйти на улицы и потребовать более демократическую Россию: да благословит вас Бог. Американский народ поддерживает вас».

Грэм также подчеркнул, что если сообщения СМИ верны и оппозиционер Алексей Навальный был отравлен, «это еще одна причина призвать режим Путина к ответу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный, ранее отправленный под административный арест на 30 суток за призывы к несанкционированной акции протеста в Москве, был доставлен из спецприемника в одну из московских больниц. У блогера сильный отек лица и покраснение кожных покровов.