Белград, , 09:26 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Российской Федерации и президенту России Владимиру Путину за поставку на безвомездной основе 10 бронированных разведывательных автомобилей БРДМ-2, полученных вооруженными силами Сербии. Он подчеркнул, что это не старые списанные машины, а новые модели, которые были модернизированы российскими специалистами. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Александар Вучич подчеркнул, что эти «транспортные средства важны для сохранения территориальной целостности и их функция — это превентивные действия».

«У нас нет никаких планов по захвату чужих территорий», — сказал Вучич на презентации новых машин БРДМ-2. Он отметил, что эти машины значительно повышают боеготовность вооруженных сил Сербии.

Осматривая бронетранспортеры в сопровождении начальника штаба сербской армии Милана Мойсиловича и министра обороны Сербии Александра Вулина, Вучич попросил российского посла Александра Боцан-Харченко поблагодарить президента Путина и министра обороны Сергея Шойгу за огромную поддержку, которую они оказали Сербии.

«Спасибо Путину и Шойгу за их огромную поддержку по линии сербской армии. Это важная помощь для наших разведывательных подразделений. Такой подарок усилит нашу готовность к потенциальным вызовам», — сказал Вучич.