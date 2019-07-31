Белград, , 09:19 — REGNUM

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что Александра Вучича, нынешнего президента Сербии, начали прослушивать еще в 1995 году, затем снова в период с 2000 по 2003 год и с 2007 по 2012 год. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам министра, Вучича прослушивали через людей, с которыми он общался. Среди таких лиц были Горан Весич и Владимир Джуканович. Они объяснили, что некто отслеживал их телефонные разговоры и электронные сообщения. Больше всего, мониторингу подверглись переписка и разговоры именно с Вучичем.

Стефанович указал, что Весич и Джуканович — это лишь один из примеров. В реальности, прослушивалось около 10−12 человек из окружения Вучича.

«Проблема в том, что данный мониторинг проводился не с целью раскрытия преступления, а с намерением отслеживать работу политического оппонента», — добавил Стефанович.

Он заявил, что после многих лет прослушивания и мониторинга сообщений Александра Вучича не было возбуждено ни одного уголовное дело и не были предъявлены уголовные обвинения. По его словам, это и указывает на то, что за Вучичем следили только потому, что он был политическим оппонентом.

Стефанович добавил, что аналогичная ситуация была и с Томиславом Николичем, бывшим президентом Сербии.