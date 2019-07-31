Белград, , 09:11 — REGNUM

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич раскритиковала заявление главы Сербской народной партии и министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича о бесперспективности Брюссельского соглашения (соглашения о нормализации отношений между Белградом и Приштиной) и евроинтеграции.

Острую реакцию со стороны премьера вызвали слова Поповича о том, что Брюссельский договор мертв. По ее словам, позиция министра инноваций противоречит позиции правительства Сербии. Более того, она заявила, что Попович не компетентен в данных вопросах. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Такие заявления могут быть сделаны от лица главы партии, но не от имени правительства. Каждый министр обязан проводить согласованную с руководством политику, а те, кто не в состоянии, вольны покинуть свою должность», — сказала премьер-министр.

Она напомнила, что ключевым вопросом в ее программе внешнеполитической деятельности была евроинтеграция. Данная программа была одобрена Народной скупщиной (сербским парламентом) путем голосования депутатов.

«Данная политика правительства недвусмыленна и никогда не ставилась под сомнение. Сербия стабильно движется по своему европейском пути», — заключила премьер.