Дакар, , 09:12 — REGNUM

На фоне того, что морские пейзажи Сенегала все чаще омрачены постоянно растущими насыпями из пластиковых пакетов, власти планируют бороться с загрязнителями путем наложения штрафов и дальнейшего ограничения использования пластика, передает VOA Africa.

Западноафриканская страна, чьи пляжи на Атлантическом океане привлекают туристов со всего мира, является одним из крупнейших в мире загрязнителей Мирового океана, несмотря на то, что население страны составляет всего 15 миллионов человек.

В 2015 году в Сенегале был введен закон, запрещающий наиболее распространенные тонкие полиэтиленовые пакеты, однако он никогда не применялся.

«Закон не исполняется. Когда вы подъезжаете к крупным городам, вас встречает не приятный вид, а видимое загрязнение из пластиковых отходов», — сказал Reuters министр окружающей среды Абду Карим Салл.

«Мы обойдем магазины… у нас есть силы безопасности, которые могут нас поддержать. Мы собираемся начать применять этот закон в полную силу», — сказал он.

Салл отметил, что в ближайшие месяцы правительство страны представит новый законопроект, который запретит более широкий ассортимент пластика, в том числе более толстые пакеты для покупок, повторив аналогичные шаги в Кении и Руанде.

Сотрудники по охране окружающей среды будут проводить общественные собрания, чтобы информировать людей о негативном воздействии пластмасс на здоровье, рыбную ловлю и сельское хозяйство, сказал Салл.

В ближайшее время полиция намерена начать применять закон, который штрафует владельцев магазинов на сумму до 50 000 франков КФА (около $85) за распространение пластиковых пакетов. Это много для страны с ВВП на душу населения в размере $1500, согласно данным Всемирного банка. Те, кто производит более тонкие пакеты, рискуют получить шесть месяцев тюрьмы или штраф 20 миллионов франков КФА ($34 000).